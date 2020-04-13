新竹城隍廟附近有一個經營多年的香腸攤，老闆夫婦年事已高，但為了身心障礙的兒子，還是努力賺錢。不過卻有網友爆料，一名女子竟趁著老闆不注意，拿了香腸、找了錢還抽走千元大鈔，讓網友看了相當火大！警方主動查訪這對老夫婦，已循線追查該名下手竊盜的女子。

老夫婦平時帶著兒子一起擺攤，以便照顧。（合成圖／新竹爆料公社臉書）

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，指出前（11日）親眼見到這起偷盜案件，一名女子拿了一張千元大鈔給香腸攤的阿婆，阿婆把鈔票壓在盒子下方、找錢之後，女子卻又將鈔票抽回、收回進自己的口袋。阿婆發現後向她討要鈔票，她卻丟下一句「那是我的錢」就落跑，除了1000元之外，還有阿婆找的960元，香腸攤可說是損失慘重！

原PO表示，阿公阿婆才剛出來做生意就被搶錢，氣到忍不住詛咒該名女子「做事不順，走路跌倒，騎車被車撞！」北門派出所得知此事後主動查訪阿公阿婆，將他們帶到警局報案，已調閱四周監視器，掌握特定對象偵辦此案。

由於阿公阿婆會帶身心障礙的兒子一同擺攤，邊照顧他邊做生意，新竹市民都已相當熟悉，此案一出也讓網友相當憤怒，紛紛表示「找的錢和原本女生給的錢都被拿走了」、「敢在城隍廟旁偷錢不怕報應喔」、「這種錢也要騙，真的畜生不如」、「要賣幾組才會賺回來」、「祝她吃香腸噎死」、「祝她中肺炎吧」。

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(中時電子報)