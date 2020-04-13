受到新冠肺炎疫情影響，大陸國內手機市場銷售量下滑，讓iPhone也打起了價格戰。據《21世紀經濟報道》指出，13日蘋果產品線上通路開始大幅降價。與蘋果官網售價相比，京東、淘寶、蘇寧等平台上的iPhone11，均有不同程度的降價措施，最大幅度達到20％。

其中蘇寧線上銷售的64G容量的iPhone 11售價為4999元（人民幣，下同），比蘋果官方網站上便宜500元；64G容量的iPhone 11 Pro Max售價7499元，比蘋果官網上便宜1600元。

(旺報 )