疫情衝擊陸iPhone11線上降價 最高跳水1600元人幣 12:502020/04/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，蘋果手機在大陸電商平台出現降價情形。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，大陸國內手機市場銷售量下滑，讓iPhone也打起了價格戰。據《21世紀經濟報道》指出，13日蘋果產品線上通路開始大幅降價。與蘋果官網售價相比，京東、淘寶、蘇寧等平台上的iPhone11，均有不同程度的降價措施，最大幅度達到20％。 其中蘇寧線上銷售的64G容量的iPhone 11售價為4999元（人民幣，下同），比蘋果官方網站上便宜500元；64G容量的iPhone 11 Pro Max售價7499元，比蘋果官網上便宜1600元。 (旺報 ) #蘋果 #iphone #售價 #疫情 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 在陸台商度難關 善用四措施 04:102020/04/09 金融．稅務 被疫情打趴 遊樂園守住３成就偷笑 04:102020/04/09 財經焦點 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 期待度爆表 蘋果鬆口暗示平價新機iPhone 9快來了 14:542020/04/09 科技 疫情繼續燒宜蘭桐花祭停辦 頭城搶孤也恐將停辦 15:432020/04/09 生活 榮剛3月合併營收8.41億元 創今年來新高 16:512020/04/09 財經 摩根大通：iPhone 12系列開賣分兩波 九月先賣兩款 13:062020/04/10 科技 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 兩岸熱門新聞 陸GDP十強城市生變？天津武漢恐滑落 - 兩岸 - 旺報 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 男友嫌棄不是處女！ 女大生「罪惡感轟炸2年」吞藥謝罪身亡：我是垃圾 - 兩岸 無症狀感染者是否引發陸疫情反彈？ 專家這樣說 - 兩岸 陸數據被質疑造假 鍾南山：若是假的就無法復工 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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