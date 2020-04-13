國民黨新任革實院長羅智強「不支薪」、「捐款80萬」「募款1000萬」引發話題，上午他接受廣播POP撞新聞訪問時說，現在的國民黨可用8個字形容，「山窮水盡、一窮二白」，黨主席江啟臣找他擔任院長，第一件事就講，這是沒有薪水的。

他則回應，沒問題，薪水不是問，以前早期理論上不論有無其他職應都有薪水，現在的做法則是若無其他收入來源，可能會有支薪，但若像他有市議員的收入，中央就講「既然過的去，就為黨付出一點」。

主持人黃暐瀚問，不支薪就算了，你還捐80萬元，羅智強回，他個人是捐30萬元，另外50萬元是2018年選舉結餘款。他還透露，今年到4月為止，革實院僅支出10幾萬元活動費，根本沒錢了。

他並說，國民黨兩次總統大選敗選，黨道中落，甚至有人說還有泡沫化危機。「革實院早就不在木柵舊址，而是在中央黨部的地下室，什麼都沒有了」。

(中時 )