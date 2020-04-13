基隆長庚醫院陳建宗（右4）感謝民眾捐贈營養品。（許家寧攝）

出身東北角的徐登賢（左）感謝基隆長庚一直守護偏區民眾健康。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，基隆疫情穩定，仍維持零星6例，有生技業者感謝第一線醫護人員在前線守護民眾健康，13日一口氣贈送1萬5000粒，價值40萬的黃金蜆蛋白給基隆長庚醫院，希望透過營養品讓醫護人員增強體力，提升免疫力。

兆鴻生技股份有限公司董事長徐登賢，先為長庚一直以來守護著東北角、北海岸地區民眾健康致敬，他說，，蜆蛋白有助抗發炎好處，今特地捐贈200盒黃金蜆蛋白營養品給長庚，讓辛苦的醫護人員補充一下營養，為台灣加油，為醫護加油！

基隆長庚院長陳建宗表示，基隆長庚為基隆市急重症責任醫院，這段期間全院上下總動員，自農曆年節起犧牲休假努力進行防疫工作，第一線醫護人員除了臨床工作還要面對巨大心理壓力，仍努力配合落實各項防疫工作，讓他相當感動。

陳建宗說，目前為了加強防疫並避免民眾交叉感染，在醫院大門設置防疫出入口管制站，院方也設置「戶外藥來速領藥區」，持連續處方籤民眾可使用「長庚e指通」APP，慢性病患不用進入醫院即可在院外領藥，快速服務並減少群聚感染風險。

陳建宗表示，各項防疫措施造成不便，非常感謝民眾體諒及配合，也感謝各大公司行號及民眾自發性捐贈物資，關懷醫院的工作同仁，他也勉勵醫護人員堅守崗位，奮力抵抗疫情，更相信這些溫暖的舉動對醫護人員而言都是很大的支持與鼓勵。

(中時 )