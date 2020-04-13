新冠肺炎疫情持續延燒，為協助受到疫情影響的勞工，勞動部祭出「安心即時上工計畫」，只要在申請當日前6個月內，具有勞保或就保年資合計滿2個月，並且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下，經審核就可以上工，每小時給予158元津貼、每月最高工時有80小時、最多1萬2640元。

據首波公布逾萬個職缺顯示，大多公部門都是要求環境清潔、量額溫等防疫相關工作為主，初估分別有逾900個及800個職缺。但仍有許多縣市表示，仍在彙整相關職缺中。

至於自營作業者目前申請安心即時上工計畫，未來是否就不能請領一次3萬元的補助？勞動力發展署副署長施貞仰說，原則上不會互斥，可以同時請領；至於失業勞工可以申請嗎？勞動力發展創新中心主任游明鑫說明，失業勞工若未請領失業給付等，並符合相關規定可以來申請，但如果是非自願離職則可以請領失業給付、職訓津貼等協助他們盡速重返職場。

另外，針對無薪假勞工，勞動部提供「充電再出發訓練計畫」訓練津貼、「安心就業計畫」薪資差額等計畫，截至4月10日分別有44家、1824人及37家、159人申請。

(中時 )