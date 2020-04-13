全國首場安心即時上工就業博覽會今天在新竹市登場，市府要徵求「防疫國家隊」隊員，協助市府防疫工作，有不少民眾前來求職。（陳育賢攝）

全國首場安心即時上工就業博覽會竹市登場，徵求「防疫國家隊」隊員！勞動部13日推出安心即時上工計畫，新竹巿政府率全國之先釋出326個計時工作，協助各局處的防疫物資整備、量測體溫等防疫相關工作，3天內上工，首日就有人謀得工作。

市長林智堅指出，打工族、契約工等非典型勞工，受到新冠肺炎疫情衝擊影響生計，市府配合中央「安心即時上工」政策，迅速盤點出326個工作，提供這些打工族計時工作機會，協助市府防疫工作，錄取者將加入衛生局、環保局、社會處、行政處及民政處等單位，協助為洽公民眾量測體溫、環境清潔、防疫宣導、防疫物資整備及相關文書等工作，為防疫工作添人手，也提供更多職缺，盼協助受衝擊的勞工朋友增加額外的收入，達到雙贏。

勞工處長黃錦源表示，今天的就業博覽會中，勞工處聯合新竹就業中心，提供1對1專人服務，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試1次完成，讓民眾省去跑3、4個單位的麻煩。

且活動現場媒合也特別選在戶外幸福廣場進行，以維持室外通風、社交距離超過1公尺，順利完成首場典範就業博覽會。

黃錦源說，「安心即時上工計畫」適用對象是最近1次的月投保薪資在2萬3800元以下的勞工：另，有投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上者。

符合資格的勞工經錄取後，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，目的是協助穩定勞工經濟生活。

而「安心即時上工計畫」由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，公立就業服務機構將推介符合資格的民眾至各政府機關用人單位，由用人單位通知錄用及上工。

此外，為方便竹巿勞工朋友查詢參加此方案的身分資格，巿府也與勞動力發展署桃竹苗分署推出「安心即時上工─線上報名服務單」，民眾將可線上查詢是否符合計畫適用對象，並協助面談及上工等後續的工作。

(中時 )