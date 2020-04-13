縣府將在14日增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，加強疏解經國橋廊帶平日離峰與假日時段的車流。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

為解決竹科上班交通尖峰時段壅塞問題，新竹縣政府執行大新竹運輸走廊智慧交控相關計畫，2年來顯見成效，縣府將增加經國橋上台68線匝道出口開啟號誌運作時間，預計14日上路執行，加強疏解經國橋廊帶平日離峰與假日時段的車流。

縣長楊文科表示，該計畫從2108年開始實施，平日上下午尖峰時段，經國橋台68線匝道出口開啟號誌後，整體車流更為順暢，出入園區時間也減少30％，顯著提升行車效率，2019年獲交通部智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎。

楊文科說，這次時制重整和號誌微調，更可提行車安全，請用路人遵循路口交通號誌及標誌標線規定行駛。

交旅處長游志祥指出，這次調整範圍包含經國橋路廊上新竹市慈雲路、經國大橋及自強南路等路段上的13處路口號誌，在經國橋與台68線匝道出口號誌，將會依據整個廊帶上車流狀況進行時制重整。

平日離峰台68線匝道與經國橋銜接兩處出口，即南寮、竹東往竹北方向，開啟號誌運作時段開在下午2到4時。

假日台68線匝道與經國橋銜接兩處出口，即南寮、竹東往竹北方向，開啟號誌運作時段為上午10時30分到晚上7時。南寮、竹東往竹科方向則在中午12時到晚上7時開啟號誌運作。

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