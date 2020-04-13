桃園市長鄭文燦13日在防疫會議中宣布，下周一開始，洽公要採「三合一」，包括量額溫、實名制洽公跟戴口罩，他指出，洽公戴口罩已達9成5，相信再宣傳1周，不會有難度，下禮拜一要強制落實執行。

鄭文燦說，市政府推動實名制洽公2.0版，9日擴及各區公所、戶政事務所及地政事務所，目前執行率達百分之百，民眾也都能接受。

鄭文燦提到，上禮拜開始要求佩戴口罩洽公，基本上不戴的比例很低，目前看到口罩的發送系統越來越普及，因此決議這禮拜先宣導，下星期一、4月20日開始，洽公一律要都戴口罩。

鄭文燦說，檢討過後各單位都認為實施並沒有難度，因為上禮拜就已經開始加強宣導，八德、平鎮、龍潭和楊梅區公所都在防疫會議中指出戴口罩比例高於95％，且疫情影響、洽公人數變少，鄉親都非常配合，就連街道上市民戴口罩情形也很普遍，下禮拜轉成洽公一律要強制戴口罩，讓大家習慣。

鄭文燦強調，4月20日開始量額溫、實名制洽公跟戴口罩三合一，保護民眾跟公務同仁的安全跟健康。

鄭文燦也提到，疫情改變很多人的工作及生活方式，包括學習方式，因應「宅生活」指示各局處推動線上活動，包括教育局、社區大學推動線上教學系統；青年局高中職和大專院校社團線上才藝交流、表演及競賽活動；體育局運動中心製作線上運動、體操、韻律、舞蹈等各種教學影片，讓市民可以在居家運動。

另外，報名方式也可以採取線上報名，像最近的暑期工讀生報名，1000個名額的安心上工計畫，線上報名也可以同步進行，增加各種線上活動。

(中時 )