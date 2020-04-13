上海市商務委13日透露，今年第1季上海全市生鮮電商累計交易額88億元人民幣，年增率達到167％、訂單量增長80％。據新浪財經報導，觀察在疫情期間，主要生鮮電商平台每天訂單有50萬單，銷售豬肉約150噸、蔬菜約500噸。

(旺報 )