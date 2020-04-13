上海Q1生鮮 電商交易額年增率高達167％ 12:492020/04/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海官方指出今年Q1生鮮的電商訂單量年增率80％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海市商務委13日透露，今年第1季上海全市生鮮電商累計交易額88億元人民幣，年增率達到167％、訂單量增長80％。據新浪財經報導，觀察在疫情期間，主要生鮮電商平台每天訂單有50萬單，銷售豬肉約150噸、蔬菜約500噸。 (旺報 ) #電商 #生鮮 #年增率 #交易 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 蝦皮購物響應政府紓困 祭出業界最高25萬元補貼 00:112020/04/09 財經 《科技》響應政府紓困計畫 電商祭補貼優惠吸引店家加入 08:012020/04/09 財經 發力電商平台 麗豐3月營收月增135％ 10:022020/04/09 財經 酷碰券排除電商 業者喊不公 04:102020/04/10 財經焦點 《動物森友會》陸電商平台下架 網友慶幸還好先買了 14:322020/04/10 科技 任天堂動森遊戲成政治宣傳平台 陸電商下架 11:342020/04/11 兩岸 零售業上架電商出爐 蝦皮、PChome大咖搶報到 20:322020/04/11 財經 零售業上架電商 首波23家助攻 04:102020/04/12 財經焦點 電商交易外冷內熱 補助給力 04:102020/04/12 生活新聞 《產業》91APP響應政府紓困 逾200家實體門市湧入 10:342020/04/13 財經 兩岸熱門新聞 陸GDP十強城市生變？天津武漢恐滑落 - 兩岸 - 旺報 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 男友嫌棄不是處女！ 女大生「罪惡感轟炸2年」吞藥謝罪身亡：我是垃圾 - 兩岸 無症狀感染者是否引發陸疫情反彈？ 專家這樣說 - 兩岸 陸數據被質疑造假 鍾南山：若是假的就無法復工 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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