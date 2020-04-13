受到疫情影響，國內青棒賽事雖未取消或延期，但皆不開放觀眾入場。富宇建設是頂尖青棒強隊「西苑棒球隊」的主要贊助企業，日前偕同立委張廖萬堅走訪櫻花棒球場，訪視球隊練習環境，鼓勵學子為夢想揮棒。

張廖萬堅指出，西苑棒球隊創隊逾20年，培育出無數頂尖選手，其中有數十位校友畢業後進軍國內外職棒發展；總統蔡英文去年率隊視察，曾撥3,000萬元協助老舊球場修繕，但球隊經營則有賴民間企業的長年認養。

富宇建設執行長張世欣回憶，十年前第一次捐贈時，發現球隊設備、球員裝備都不甚理想，當下決定舉辦募款餐會，邀集協力廠商共同捐出808萬元作為球隊發展基金，為球隊日後的發展奠定基礎。

富宇建設十年來陸續走訪，西苑棒球隊已是國內青棒的頂尖隊伍，累積不少亮眼成績，感到與有榮焉，今年富宇也提供120萬元的贊助經費，期盼讓球隊能無後顧之憂，專注為夢想揮棒。 而在疫情影響下，國內青棒賽事雖未取消和延期，但皆不開放觀眾入場，西苑棒球隊教練林朝煌表示，因球場訓練環境空曠，校方也對防疫知識進行宣導，落實疫情指揮中心頒布的防護措施，目前球隊訓練仍照常進行。 這次走訪櫻花棒球場，張廖萬堅、富宇建設執行長張世欣與富宇慈善基金會執行長張宇承，也參與棒球隊的傳接球與打擊訓練，面對接下來沒有觀眾的比賽，林朝煌笑稱：「這樣學生比較不會緊張啦！」

(工商 )