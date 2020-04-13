日本新冠肺炎疫情嚴重，政府7日公布「緊急事態宣言」，要民眾減少外出，避免感染，這項政策預計實施至5月6日。為了讓民眾乖乖待在家中不要亂跑，藝人星野源發起〈在家跳舞吧〉運動，邀大家宅在家動腦，就連首相安倍晉三也跟風分享自己的創作，不料卻引起網友砲轟。

日本近日疫情爆發嚴重，政府為此要民眾待在家中不要隨意外出，藝人星野源的新電視劇也因疫情受影響停拍，索性在家創作以防疫為主題的歌曲〈在家跳舞吧〉，還大方公開歌詞與樂譜，廣邀眾人翻唱，許多名人如：五月天、宇宙人、八三夭等團成員皆共襄盛舉，就連首相安倍晉三也跟風，在社群媒體上分享自己在家抗疫的日常，宣導民眾遵守政府政策，卻引起網友不滿。

安倍錄下自己在家跟狗狗玩、喝茶、看書、看電視的畫面與星野源彈吉他的影片合併，並在PO出影片時寫下：「不能跟朋友見面，也沒有聚會，但這些行動可以救到更多生命。而此時不少醫療人員仍在艱難的環境中奮鬥，我們一起全力配合，減輕大家負擔，謝謝。」

日相安倍PO在家對抗疫情影片遭網友罵翻。（圖／安倍晉三 Twitter）

原本安倍打算藉著影片呼籲國民待在家中修身養性、避免感染，沒想到卻因為自己首相身分引發民眾不滿，紛紛指責他未做好防疫工作，還有閒情逸致上傳影片，就連星野源的粉絲也砲轟，要他別把藝人扯進政治中。

安倍影片：點我

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(中時電子報)