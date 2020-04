食藥署上周宣布,友華(4120)用於治療子宮肌瘤的藥品「恩惜膜5毫克錠劑」經歐盟評估有嚴重肝損傷風險,7批次、約60萬顆將立即下架回收,惟依照歐盟公告原文,此案仍在調查中,並未證實該藥有肝損傷風險,也無要求啟動回收。友華今日股價貼近平盤整理反應。

友華今日針對相關報導提出說明表示,由於目前歐盟仍在調查中,媒體相關報導恐誤導消費者,故將原文揭露,歐盟公告原文為:No new patients should start treatment with the medicines,which has been suspended throughout the EU during the review.」。友華並指出,該公告內並未證實該藥有肝損傷風險,亦無要求啟動回收。而目前國內雖無肝損傷相關訊息,但歐盟公告,食藥署遂要求友華先行回收共計7批次。待歐盟調查結果,友華再行評估是否重新上架。

(時報資訊)