第一季機車市場不淡，「疫」外受惠，Gogoro聯盟四大品牌趁機推出限時電池資費零元起方案，搭配政府推出的各式補助案已出爐，趁機搶攻本季電動機車市場可望續旺之商機。

有鑑於防疫期間民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，轉而購買電動機車代步，Gogoro Network智慧電池交換平台推出「電池資費0元起」方案，自即日起至5月15日止，凡新購任一Gogoro聯盟四大品牌電動機車白牌車款，包含Aeonmotor宏佳騰(1599)智慧電車Ai-1全系列、Gogoro 1/2/3/S系列車款、PGO電動車 Ur1、YAMAHA台灣山葉EC-05，即享六個月「電池服務資費299元」折抵。

宏佳騰(1599)3月營收持續回升，達2.05億元，月增15.13%，也比去年同期增長8.32%，公司表示，3月營收動能來自電動機車Ai-1 Comfort系列開始出貨，加上原本Ai-1 Sport銷售仍佳。

電動機車3月銷售續增，據統計，宏佳騰3月電動機車領牌數突破千輛，與Gogoro是唯二月銷千輛以上的電動機車業者，宏佳騰也穩坐銷售亞軍。

宏佳騰表示，上市短短2個多月的Ai-1 Comfort系列，在市場中極具競爭優勢；隨著各縣市政府陸續宣布補助辦法，也讓消費者購買的意願提升。此外，宏佳騰與Goshare共同宣布前進台南，設置Goshare共享機車。

(時報資訊)