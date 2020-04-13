國民黨立委林思銘今日於立院內政委員會質詢時，衛福部代理司長郭彩榕表示，很多跟騷者是認知行為的偏差，屬於精神問題和病態的很少。林思銘與內政部長徐國勇當場相視大笑：「實務是一堆被告上法院都說自已精神有問題。」

林思銘表示，目前法律對跟騷行為無法解決，應盡速制訂法律。徐國勇表示，有些行為主體已經構成民眾的不愉快、騷擾到個人隱私、生活常態，所以未來立法會將相關樣態包含進去。

林思銘表示，目前社會上常見的暴力討債，可能是用強制法處理，但比方說債主到家門一直按門鈴、跟蹤人家這類行為，雖警方會到場，但通常都不處理。

徐國勇回應，一直按電鈴等行為，等於是使人行無義務之事或妨礙人行使權利，已構成強制罪，因此刑法304條或是社會秩序維護法都可以處理。

林思銘指出，這些跟騷者，大部分都是病態、精神有問題的，但目前的法律卻無法處理，而對於這些病態的人，他個人認為是應該要強制送醫，衛福部對於跟騷法的看法是什麼，要怎麼處理。

衛福部保護服務司代理司長郭彩榕表示，跟騷行為是很多樣的，多半都是認知和行為偏差問題，真正是精神和病態的理由所跟騷問題是少的，以日本研究報告指出，約只佔2％。

林思銘聽完後與徐國勇相視共笑，並表示：「部長我們都是內行人啦，很多這種跟騷者上法庭辯護都自稱精神有問題。」徐國勇回覆：「對呀，我和委員都當過律師，都很清楚實務狀況。」

林思銘表示，衛福部的說法根本不正確，事實上大部分都是病態的偏執。徐國勇表示尊重衛福部的意見，但還是會跨部會開會一起來努力研究，討論這種跟騷的病態犯罪人到底要怎麼處理。

(中時 )