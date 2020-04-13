同運人士祁家威今天在臉書上PO出一張用髮夾夾住口鼻的自拍照，諷刺最近如果搭車沒戴口罩要罰款的政策。祁家威說，「如果像我這樣（用髮夾夾口鼻）出門坐捷運被開罰，是要逼我打第三次釋憲訴訟嗎？」
祁家威表示，全球COVID-19疫情嚴重肆虐，口罩搶製、搶運、搶賣、搶買、搶贈、搶屯、搶新聞、搶到死，我們可是萬物之靈的「人類」啊，就不能想想變通的辦法嗎？
祁家威質疑，現在台灣居然乘坐大衆運輸交通工具不戴口罩都要開罰高額罰金，在共產集權暴政的國家的確可行，但在民主憲政的共和政府卻是違憲的行為，只因疫情盲目綁架了「法哲學」的違憲審查，在台灣什麼東西都有可能會缺乏，就是不缺法律人。
祁家威說，千禧年之後的歷任總統都是法律系所出身，各大企業都有法遵法務專員、律師、檢察官、法官、加上已退和在學的，怕不有上百萬的法律人囉，就没有半個人提出違憲疑慮，「如果像我這樣出門坐捷運被開罰，是要逼我打第三次釋憲訴訟嗎？」
(中時 )
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