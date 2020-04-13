新冠肺炎疫情全球爆發，然世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞卻忙於在記者會上指責我方霸凌，砲轟台灣人對他人身攻擊、種族歧視，引發外界怒火與熱議，然就在台灣政府極力澄清討公道時，赴陸發展女星劉樂妍，竟「代表台灣」道歉，讓對岸網友狂叫好，還安慰她：「不是妳的錯」。

日前北大台籍博士生王裕慶在微博發文，表示聽聞有人質疑台胞向大陸同胞與譚德塞道歉一事是假的，他基於澄清，決定「帶頭代表台灣更多善良的同胞，向大陸社會與世衛的總幹事主席譚德塞醫生說聲：對不起！」，還說近年台灣中政治鬥爭，「導致獻醜於世界」，支持譚德塞說法，高喊。「台灣政客噁心行為不代表我們！」。

而這些年將事業與生活重心都移往中國大陸的女星劉樂妍，則轉發了王裕慶的po文，趕忙加入道歉行列，還酸言：「我們家裡的臺蛙丟人了，中國人沒把家裡的蛙管好，真是很抱歉啊」，此舉讓許多台灣網友暴怒，要她別說自己代表台灣人，還有人表示她日前才返台就醫，想必是對家鄉的醫療有信心，盼她能多為台灣醫護說說話，不要背道而馳，然劉樂妍的「道歉說」，卻獲得大陸網友熱烈支持，說她是善良的姑娘，「不是妳的錯，不用道歉」、「我們都痛恨鄙視那些政治化疫情，素質低下的蛙」。

(中時電子報)