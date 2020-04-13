散熱模組廠—超眾(6230)受惠於NB需求強勁，且大陸廠區復工率拉升，3月合併營收回升到6.73億元，月成長81.4%，超眾預估，第2季業績將優於第1季，由於日本電產(Nidec)持續增加持股，超眾今天盤中股價逆勢強攻，帶動散熱個股盤中股價同步走高。

超眾大陸廠區自2月中復工後，重慶廠區復工率已恢復到正常狀態，昆山廠復工率亦逐步提升，讓超眾業績自3月起回到正常水準，3月合併營收為6.73億元，月成長81.4%，年成長8.07%，累計第1季合併營收為16.43%，年減11.11%；由於NB需求強勁，且大陸廠區生產全面正常，超眾預估，第2季業績將優於第1季。

NB、伺服器及5G基礎建設需求增溫，亦讓雙鴻(3324)及泰碩(3338)3月合併營收表現亮眼，其中雙鴻3月合併營收達9.45億元，月增65.5%，為108年9月以來新高，累計第1季合併營收為22.57億元，年減7.93%；泰碩3月合併營收為4.66億元，年成長24.3%，累計第1季合併營收為10.22億元，年成長9.95%。

從目前接單來看，雙鴻及泰碩均預估，第2季業績將優於第1季。

日本電產(Nidec)自入股超眾後，持續穩定增加持股，目前日本電產對超眾持股比例已逾60%，顯示日本電產對超眾營運深具信心；而日本電產持續增加持股，亦激勵超眾股價強勢走高，並推升雙鴻、泰碩及力致(3483)盤中股價連袂上攻。

(時報資訊)