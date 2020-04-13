經營85度C的美食-KY（2723）受惠中國大陸門市逐步恢復營運，2020年3月合併營收谷底回升，惟首季合併營收仍降至5年半低點。展望後市，面對美國門市營運亦受疫情影響，集團以推出套餐、強化外送方式因應，透過衝刺宅家經濟力拚降低營運影響程度。

美食股價3月19日股價下探56.2元新低，今年以來股價已腰斬，近日止跌緩步回升、站回80元之上，近1月反彈近5成。今（13）日開低後一度下跌4.01％至81.3元，隨後在買盤敲進下拉回平盤附近，截至午盤小跌約0.5％。三大法人上周擴大買超達1609張。

美食2020年3月自結合併營收14.86億元，月增7.99％、年減24.98％。累計首季合併營收47.03億元，季減18.14％、年減17.67％，創5年半低點。若以功能性貨幣計算，3月合併營收為人民幣3.46億元，年減19.7％，首季為人民幣10.91億元，年減12.8％。

美食表示，中國大陸門市截至3月底已有約9成恢復營運，隨著各地陸續復工、民眾外出消費增加，3月營收月增逾3成。其他市場3月營收則年減17％，主因美國3月中旬後多家門市暫時關閉，其他門市縮短營業時間、並移除所有內用座位所致。

不過，美食表示，雖然美國各地新冠肺炎確診病例持續增加，但加州、華盛頓州等地的政策反應相對快速，近期已看到新增確診病例增加速度放緩，疫情控制露出曙光，審慎樂觀預期美國民眾可望盡快恢復正常生活。

美食指出，美國各地政府限制民眾外出，社群網站上對外賣麵包的詢問度暴增，對此迅速推出盒裝麵包、與美國前三大外送平台DoorDash合作，消費者可一次購足5個或10個招牌暢銷麵包、每個麵包均獨立包裝，在家也能安心享用門市每日現烤的新鮮麵包。

中國大陸方面，雖然疫情已見趨緩跡象，為確保員工及消費者健康，門市仍減少內用座位數、提高清潔消毒頻率，透過無接觸配送、到店自提方式服務線上客群。同時，也推出門市掃碼送線上點餐優惠券活動，多管齊下衝刺忠誠會員數，力拚第二季營運成長動能。

至於台灣地區，雖然疫情遠較其他國家輕微，仍有不少民眾減少外出用餐次數、改為在家慶生過節。對此，美食加碼推出家庭套餐和兒童套餐因應，凡購買兒童節指定蛋糕，可享加購飲料優惠，與全民一起安心防疫。

(時報資訊)