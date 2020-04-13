環山地區果原地面的矮草結了一層白白冰霜。（羅進玉提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場蘋果花挺過低溫霜凍。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場水蜜桃已結果，暫時看不出霜害凍損。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場採草生栽培，地面上的大葉草遭冰霜凍傷，出現褐化枯萎情形。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場斥資千萬元裝設上百座「防霜扇」，在這波低溫來襲時啟動，以防範茶葉挺過霜害。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場清晨低溫一度貫破冰點，園區草花葉面結了一層白霜，早起遊客看到雪白世界，忍不住讚嘆「怪美的」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

中央氣象局發布低溫特報，大梨山地區13日清晨傳出霜害，正值盛花期的甜柿、水蜜桃、雪梨都遭凍傷，背陽面茶園覆蓋薄薄白霜，春茶約6、7成受損，新植的南瓜苗也有半數莖葉遭霜害。不過福壽山農場上百座「防霜扇」奏效，清晨自動啟動促使空氣流動，破壞輻射冷卻效應，提高茶樹周圍溫度，防止冰霜形成。

受到強烈大陸冷氣團影響，環山地區清晨出現2.5度低溫，梨山、福壽山農場、武陵農場下探0度至零下1度。和平區代表羅進玉一早被寒意凍醒，趕緊到果園查看，發現南瓜幼苗葉片覆蓋白霜，水蜜桃、甜柿、雪梨、蘋果正值盛花期，花瓣也被冰霜襲擊。

羅進玉說，前2年溫帶果樹的開花期遇到乾旱及雨水過多，結果率及產量不佳，好不容易今年花況不錯，沒想到這2天氣象局預告有低溫來襲，當地許多農民擔心霜害影響花況。

由於梨山春茶5月即將採收，今日一早背陽面、溫度較低的茶園覆蓋一層薄薄白霜。茶農陳專備說，他到背陽面茶園勘查，已經聞到茶香四溢，茶葉細胞組織遭冰霜凍傷，高達6、7成報銷。不過羅進玉說，挺過低溫冰霜的茶葉喉韻更為芬芳甘醇，預期今年春茶量少價揚。

福壽山農場種植13.5公頃高山茶，並裝設上百座「防霜扇」，低溫下探5度即自動啟動，以防範茶葉霜害。場長巫嘉昌表示，春茶預計5、6月採收，目前正值萌芽期，新芽能否挺過這波霜凍，有待觀察；農場採草生栽培，地面大葉草有凍傷情形，對茶樹、果樹暫無影響。

武陵農場草花葉面結了一層白霜，早起遊客看到雪白世界，忍不住讚嘆「怪美的」。員工則表示，杭菊的莖葉被冰霜凍壞，修剪過後即可在生長，只不過很費工，根本笑不出來。

台中市農業局長蔡精強表示，寒害受損的農作物一至二個禮拜才會顯現，已要求相關單位調查統計，若災損達到標準，將依農業天然災害救助辦法啟動現金救助，或紓困貸款以協助農民復耕，市府也可透過產銷班補助資材。

(中時 )