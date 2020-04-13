台灣動物緊急救援小組12號接獲通報，有人用空氣槍近距離射殺流浪狗，殘暴行徑令人髮指，愛狗人士立即出動前往尋狗，在林園中港路51巷一帶，發現一隻黑白色流浪犬，遭人以空氣槍近距離射擊，全身是傷，甚至沿路滴血，嚇壞民眾。

愛狗人士發現，黑白相間的流浪狗，滿身都是被空氣槍射擊的傷痕，相當不捨。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

由於遭射擊的浪浪見人就躲，對人類相當有戒心，愛狗人士四處搜尋，最後才在一處工廠的貨櫃屋下方，發現傷犬蹤跡，最後由隨行獸醫師以麻醉吹箭輕微鎮定，待狗兒睡著後，再將牠抱上車，送往三民區的動物醫院救治。

經過獸醫檢視，這條5歲左右的公犬，全身共有七處槍傷，其中在腹部的傷口面積較大，已潰爛發炎，所幸七處槍傷都未深及內臟，且體內並無槍彈殘留；經緊急手術清創傷口並縫合後，目前持續安置在動物醫院住院治療中，暫無生命危險。

醫師檢視，狗狗全身共有七處槍傷，所幸槍傷都未深及內臟，經治療已無大礙。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以空氣槍射狗的行為已觸犯《動物保護法》，若造成動物重傷或死亡，將面臨高額罰款甚至坐牢，呼籲動保處及警方積極調查，將虐狗惡徒繩之以法。

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(中時電子報)