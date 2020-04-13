國民黨立法院黨團13日召開「紓困執行不力 民眾焦急」」記者會，立委曾銘宗（左起）、書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等人出席，指出行政院雖提出七千億紓困貸款，但目前卻僅核准921家，質疑撥款不力，應簡政便民、苦民所苦。（陳信翰攝）

國民黨立院黨團要求政院每日或每週公佈紓困案核准進度（圖／臉書）

國民黨立院黨團今天召開記者會，再度質疑行政院紓困動作太慢「緩不濟急」。例如政院聲稱要提供7千億元貸款額度給企業，但據行政院最新統計，目前核准放貸件數僅不到申請案件的四分之一。此外，勞動部因應疫情推出紓困計畫，無薪假人數已超過9千人，卻僅8百多人申請紓困。國民黨團因此除呼籲蔡政府開放一定比例預算讓地方政府執行、提高效率外，也要求政院每日公佈最新紓困統計，加速落實紓困。

院朝野黨團今下午要協商防疫紓困預算及紓困特別條例增修草案，並針對第二波1500億紓困預算的使用方式進行討論。國民黨立院黨團總召林為洲指出，紓困振興預算第一階段執行非常不理想，也沒有救急救窮效果，他要要求政院應該每一天公佈紓困執行成效，否則起碼也要每週公佈。

國民黨團書記長蔣萬安則表示，目前放無薪假的人逼近9千人，勞動部推出「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」，編了數十億元薪資補貼，但執行至今，「充電再出發計畫」實際訓練人數只有689位，「安心就業計畫」 受理的補貼人數只有126位，合計不到1成放無薪假的勞工有申請紓困， 預算執行進度、效率低落。

立委曾銘宗則根據政院公布的最新紓困案統計，共3125件企業申請紓困案，申請紓困總金額452億元，但核准案件數921件，不到3分之1，至於核准金額只有101億元，連七千億紓困預算的4分之1都不到。他因此表示，中小企業嗷嗷待哺，都已經送入急診室插管，政府有責任督導銀行辦理貸款情況，給中小企業最大協助，勞動部也不能坐在辦公室等企業公報，應主動掌握無薪假人數，每天公布。

立院國民黨團首席副書記長林奕華則質疑，紓困預算執行差與中央政府不下放錢、權下給地方有關，蔡政府應該快速進行紓困，別怕地方搶功，因為地方政府最理解哪些產業需要幫助，只有中央地方一起動起來，才能提高紓困預算執行效率。

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(中時電子報)