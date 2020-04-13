針對台灣捐贈口罩一事，在個人官方臉書以「呃…」回應的新加坡總理夫人何晶，今（13）日稍早修改原先貼文，在原貼文上補充說，感謝台灣網友的回應。

何晶在原「呃…」的同一篇貼文下方指出，對所有台灣的朋友表示感謝，「大大感謝你們所做的一切，請你們知道我永遠心懷感謝。」

「我們都知道我們生活在同一個世界裡，我感謝每一個伸出援手、提出建議、指點迷津、以及盡他們最大力量提供協助的人，儘管有時候成功、有時候失敗。」

「但是提供協助的真心以及想法，不論成功或失敗，我永遠都會珍惜。」

何晶下一句寫道：「以及錯誤？也請原諒啦！」

這句話底下，何晶提到，「同時，呃…」，她並未訴諸文字，而是放上14個人臉貼圖，當中有微笑、有瞪大雙眼、有笑到噴淚，也有表示思考的貼圖，似在回應網友她寫「errrrr…」的意義。

何晶接下來話鋒一轉，指出所有人應該擁抱彼此，不要在網路上互相攻訐。

我們現在要擊敗的對象應該是新冠病毒，不是人跟人互鬥，不是國家對國家，也不是國旗對上國旗，因為這個病毒並不管我們的偏見、希望及恐懼。

「當我們團結一心，做我們必須做的，這個病毒就能夠被打倒。」

「這是我們至少能做到的，也就是尊敬那些已經失去性命的人，幫助那些仍在為性命奮鬥的人，以及盡全力支持每一個人，從清潔工到醫生，那些人努力工作，好讓我們其餘人安全無虞。」

文末她再次呼籲網友保持社交距離。

(中時電子報)