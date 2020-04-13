新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）在臉書分享台灣擬贈新加坡相關新聞報導，她卻寫下「Errrr….」（呃….）的曖昧反應，引發台星網友激烈論戰。對此，李正皓在網路上貼上一張公文照片，指出台灣這樣哪裡對不起新加坡？難道台灣要做到雖禁止口罩出口，但是在台灣設廠的新加坡口罩廠商依舊可以繼續生產口罩、繼續出口口罩回新加坡才叫對的起新加坡？

但為何何晶會在臉書有這樣的反應？對此，核能流言終結者黃士修在臉書表示，不徵用又不讓出口，救急的N95口罩就被扣在台灣。後來ST ENGG只好把產線移回新加坡，白白損失一個月的產量。

不過這樣的說法，遭到李正皓反駁。李正皓今在臉書秀出一張公文，並表示這是台灣宣佈口罩禁止輸出時，經濟部公佈的相關配套公文。公文內文公告事項第二項寫的很清楚：「出口人如於109年1月24日前接獲國外銀行開來信用狀或預收貨款，且旨揭口罩已於109年1月24日前由製造工廠裝運準備出口，並具有證明文件者，得向本部國際貿易局申請專案核准後輸出」。

李正皓將這段翻譯成白話文，「就是台灣雖然在1月24日宣佈禁止口罩出口，但是世界各國在1月24日之前向台灣境內工廠下訂且完工的口罩，依舊可以用『專案核准』的方式輸出」。

李正皓接著表是，所以根本不可能發生因為台灣「突然」宣佈禁止口罩出口，導致新加坡原本在台灣下訂的口罩被台灣扣押的狀況。至於1月24日之後，新加坡方面希望將在台灣的2條屬於新加坡科技工程有限公司的口罩生產線移回新加坡，台灣也沒有阻擋。甚至台灣的經濟部還公開幫新加坡政府緩頰說：「雖然台灣禁止口罩出口，但並未禁止運送至海外，對於新加坡國內有口罩需求而業者必須遷移產線一事，經濟部也能夠理解。」

接著，李正皓話鋒一轉直言，「台灣這樣哪裡對不起新加坡」？難道台灣要做到雖然禁止口罩出口，但是在台灣設廠的新加坡口罩廠商依舊可以繼續生產口罩、繼續出口口罩回新加坡才叫對的起新加坡？當台灣的禁令是塑膠嗎？

李正皓指出，禁止出口就是禁止出口，全世界包含美國、泰國、韓國、法國、俄國、德國等國家都有禁止口罩出口的行政命令。請問哪一個國家容許禁止口罩出口後，境內的外國口罩廠商依舊持續生產口罩、持續出口口罩回母國？有這種想法的人不是太天真就是太自私。台灣今天捐贈口罩給世界各國，沒有圖什麼，如果世界各國能公開跟台灣說聲謝謝，我們會很暖心，因為台灣現在能捐出去的口罩是台灣人ㄧ片一片省出來的。

李正皓感嘆，如果收到口罩的國家什麼感謝都沒表示，台灣也不會生氣。從4月3日台灣啟動第一階段1000萬片口罩捐贈計劃後，台灣從來沒人點名那個國家有道謝、那個國家沒道謝，因為為世界防疫盡一份力本來就是台灣該做的。但是如果有國家對於捐贈口罩的反應是「Errr」（呃）。那抱歉，是台灣人唐突了，不打擾，我希望台灣政府能將這些口罩省下來，留給更需要的人用。

(中時電子報)