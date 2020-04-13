台北市議員李慶元去年在1家安親班樓上懸掛大型廣告布條，指控安親班毆打陳情民眾，遭安親班楊姓負責人提告，台北地檢署認為，李慶元明知陳情民眾遭毆傷案經過司法偵審，都沒有證據顯示安親班業者涉案，卻以廣告布條不實指控，涉嫌誹謗罪，13日起訴李慶。

這家安親班因與樓上的陳姓里長多年不睦，李慶元接獲陳姓里長陳情後，去年召開記者會，指控安親班涉嫌教唆傷害陳，並且在安親班樓上、陳姓里長住處外牆懸掛大型廣告布條，指控安親班暴力恐嚇騷擾他人，違建、違法超收、痛毆陳情民眾。安親班楊姓負責人遂提告李慶元及陳姓里長一家共4人誹謗罪。

檢方調查時，李慶元承認向陳姓里長借用外牆懸掛布條，但沒有誹謗，但檢方認為，陳姓里長被毆打一案，歷經檢察官起訴、法院審理判決，都沒有事證顯示安親班負責人涉案，李慶元明知判決結果，卻仍不實指控安親班痛毆陳男，已涉及誹謗罪嫌。

至於陳姓里長1家3口均辯稱，他們只是出借外牆給李，不知道李的用途，檢方認為3人罪嫌不足，均予不起訴。

(中時 )