我國外交部日前宣布捐上百萬個口罩，給包含新加坡在內的多個新南向國家，新加坡總理李顯龍的夫人何晶（Ho Ching）昨分享了相關新聞報導，卻寫下「呃…」（Errr...），引起台灣網友不滿灌爆她臉書，國民黨前立委陳學聖今再度開砲，質疑蔡政府劫持星國口罩。

陳學聖今13日再度在臉書開轟民進黨蔡政府，除質問「到底有沒有【hijack劫持】新加坡的口罩？」外，還痛批在網軍出征，險些釀成外交事件，外交部出面要親綠網友抨擊適可而止，迄今卻仍持續湧入留言，好像當成第2個譚德塞在打！

陳學聖痛斥，「連擋人財路這種荒謬猜測」都公然出現在媒體，綠營政治人物也加入參戰，「難道小英政府是準備放棄新加坡了嗎？」。

他還指出，到底什麼是真相，民進黨政府至今未有公開說明，從口罩分配開始，他就一直強調要「透明化」，不論是每天「節餘的450萬片口罩去處」，或民眾黨高委員問的「被消失的7000萬片口罩…」，「迄今依然沒有答案，」他最後籲，「到底誰在說謊，小英政府總該給個答案了吧！」。

(中時電子報)