雲林縣斗六工業區食品業者聯盟以好物向醫護人員禮敬，雲林縣內台大、成大、若瑟、雲基、媽祖及長庚6大醫院獲贈。（許素惠攝）

雲林縣斗六工業區食品業者聯盟匯集的好物全在這個好嘴斗禮盒內。（許素惠攝）

雲林縣斗六工業區廠協會理事長廖憲平展示說明好物內容。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左）頒狀感謝業者。（許素惠攝）

雲林縣斗六工業區捐贈好物的廠商。（許素惠攝）

雲林縣斗六工業區廠協會上午發起「用好物送溫暖，抗疫更有力」，禮敬醫護活動，由區內食品公司聯盟，匯集了好物成「食在好嘴斗大禮盒」，捐贈縣內6大醫院醫護人員，用美食為醫護打氣，希望他們更有氣力抗疫。

雲林縣工策會號召，引起業者熱烈響應，縣長張麗善非常感謝廠商的愛心，也祈禱疫災快退散。

禮敬醫護食品業者送「好嘴斗」大禮盒。

該工業區廠協會理事長廖憲平指出，疫情蔓延讓大家需保持社交距離，但心卻更緊密靠在一起，所以該區廠家也齊心，希望向辛苦的醫護聊表心意，讓醫護更有精神為全民守住防線。

響應的廠商有塔吉特觀光工廠、朝露魚舖觀光工廠、西螺大同醬油、鈺統食品、嬌旺食品、盛發興食品（飛燕煉乳）、嘉品生技、嘉珍生技、臺旺食品以及今年新加入的萬澧公司，受贈醫院包括台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院等。

(中時 )