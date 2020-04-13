組建海上民兵 中越衝突難免 13:242020/04/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了南海固權，中越都在組建准軍事部隊和漁船隊，而軍事觀察家警告，在越南漁船上周與中方海警船相撞沉沒後，雙方可能爆發進一步衝突。 據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，分析家說，就在北京日益果決，不顧區域和國際輿論，試圖加強控制南海之際，河內正在因應，但船艦數量卻遠不足中方。 (中時電子報) #南海 #中國大陸 #越南 #衝突 #海上民兵 #主權爭議 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 10:012020/04/08 軍事 軍事熱門新聞 大陸075突擊艦 失火焦痕已清理 - 軍事 大陸向奈及利亞交付VT-4主力戰車 - 軍事 美國將出售199枚「神劍」精準砲彈給荷蘭 - 軍事 美軍可能失去追踪中共潛艇的關鍵武器 - 軍事 國防部證實：大陸遼寧號已經過我東部外海及南部海域 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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