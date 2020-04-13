為了南海固權，中越都在組建准軍事部隊和漁船隊，而軍事觀察家警告，在越南漁船上周與中方海警船相撞沉沒後，雙方可能爆發進一步衝突。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，分析家說，就在北京日益果決，不顧區域和國際輿論，試圖加強控制南海之際，河內正在因應，但船艦數量卻遠不足中方。

(中時電子報)