新冠肺炎疫情使得國際金融市場行情波動，帶動期權市場交易熱絡，元大期(6023)啟動人才招募計畫，提供專業訓練課程及輪調實習，讓年輕學子快速進入企業掌握業務核心，此外也進行業務前鋒與後勤人才擴大招募，相較去年增加了四成比重，針對轉職的跨領域人才，也提供了完整的金融專業培訓輔導機制，讓多元人才的職涯發展順利接軌。

元大期貨總經理周筱玲表示，身為台灣期貨業龍頭，培育期權產業人才是公司重要使命，2019年獲得有金融業奧斯卡獎之稱的金彝獎傑出「人才培育」、「期貨人才」大獎。公司相信唯有堅強的團隊才能引領公司邁向卓越，深知培育人才、鞏固核心人才的重要性，將員工視為公司最重要的資產，提供員工定期專業培訓課程、學習講座，鼓勵同仁在主管帶領下從實務中學習，藉由專案執行累積經驗打穩基礎，並建構健全的升遷與輪調制度，提高職涯能見度及格局視野，以期公司與員工共存共榮，創造多贏綜效。

此外，元大期貨也提供員工海外出差、參與國際論壇、金融科技考察或派駐海外據點的各項機會，不僅是因應公司國際化佈局，更是提升員工國際觀與國外學習經驗。除了業務人才之外，今年度更擴大招募儲備菁英及後勤單位人才，透過專業紮實的實務操作課程，建構組織接班梯隊，師徒制的帶領下將經驗完整傳承，不僅讓工作職能發揮更具效率，也讓每位員工清楚自我的職涯發展道路。

(時報資訊)