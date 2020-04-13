選美教母張如君（右）邀詹富盛出任評審。（中華全球城市選拔協會提供)）

詹富盛擔任選美評審多年，對次氯酸水也有深入研究。（中華全球城市選拔協會提供)）

新冠肺炎疫情肆虐，防疫消毒成為民眾最熱門的焦點。由於酒精缺貨難買，次氯酸水因此受到關注及討論。網路教學媒體「雲說書」平台日前以探討次氯酸水為主題，邀訪反對與支持的醫師說明對次氯酸水的看法。

醫美名醫同時也是全球城市小姐選美大賽評審的詹富盛，除了在選美大賽中對「美」嚴格把關，對近來引發熱議的次氯酸水也有深入研究。他在「雲說書」的專訪中指出，美國FDA早有核准次氯酸水用在皮膚消毒清潔及作為眼藥水使用，濃度達200ppm。台灣也有經過衛福部核准二級許可證的次氯酸水，其適應症正是用在皮膚傷口，「說次氯酸水不能洗手實在是太嚴格了」。

同時，有38位醫師在該節目YouTube下方聯名留言，建議日常使用微酸性次氯酸水洗手及做為噴霧隧道使用加強體表消毒。在疫情升溫、社區感染壓力日大的當下，消毒水的使用非常重要，如果次氯酸水確實能用來皮膚消毒使用，恐怕還得衛生主管機關再研議適當管理規則，終結各說各話的亂象。

(中時 )