台南市長黃偉哲（米黃夾克者）帶著民代一起品嘗「媽祖賜芙」，感受神明加持的味道。（程炳璋攝）

台南市繼推出成功洋芋片、成功啤酒等神級代言食品大受好評，文化局再與義美公司合作，13日推出印有媽祖圖像的牛奶泡芙，取名「媽祖賜芙」，將在各大古蹟景點販售，台南市黃偉哲考慮將食品裝入防疫包，希望疾病退散，有民眾迫不及待想品嘗「神明加持的味道」。

台南市文化局2018年以開台先王鄭成功為形象，與業者合作推出成功洋芋片、成功啤酒，大受歡迎，接著以孔子形象推出至聖點心麵、天后豌豆酥等食品，都受到好評，其中原味的成功啤酒銷路最好，推出以來已熱銷29萬7000多罐。

台南市文化局13日與義美食品公司合作，推出台南限定版的牛奶口味泡芙包裝，包裝正面的媽祖像找來版畫老師林智信操刀繪圖，側面印上正統鹿耳門聖母廟的迎春牛儀式，取名「媽祖賜芙」。

台南市文化局表示，這些台南限定的神級食品都將在各古蹟景點，包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人館、正統鹿耳門聖母廟等地區販售，所得扣除成本，用為支付古蹟營運的經費。

正值新冠肺炎防疫期間，黃偉哲表示，希望「媽祖賜福」的泡芙點心，能為民眾帶來滿滿的幸福感，讓疾病退散，未來考慮將這些食品放入居家檢疫的防疫包中。

(中時 )