御盟集團打造的金馬賓館當代美術館，吸引台灣電視史上「最美主持人」白嘉莉合作，這位被稱為「初代國民女神」，預計在今年11月，將她的個人創作回顧展壓軸，落腳高雄金馬賓館當代美術館，這也將是高雄金馬賓館當代美術館開館以來，首次的影視名星個展。

御盟集團13日表示，堪稱台灣「初代國民女神」的白嘉莉，今年返台定居後，便馬不停蹄出席簽書會、公益活動、以及畫展等，對於藝術創作與公益奉獻熱忱，白嘉莉日前利用假日南下高雄，與御盟集團董事長邵永添，一同現身高雄市立美術館及金馬賓館當代美術館，以行動展現對於高雄藝文活動的支持。

御盟集團說，白嘉莉在邵永添的陪同之下，參觀了高美館「劉國松：奔月」與金馬賓館「?本昭三．跨越藝術邊界」、「鎌田治朗．語音VOICES」等展覽，她表示，獲得許多藝術靈感的啟發，對於御盟集團永添藝術執行長邵雅曼，為高雄建立國際藝術交流的獨道眼光及策展論述，感到驚豔。

御盟集團指出，白嘉莉與邵永添並在晶英國際行館總統套房，簽訂合作意向書，預計今年11月將在高雄展出油畫、水墨、瓷器等作品。

負責此次展覽的永添藝術執行長邵雅曼表示，永添藝術與巴黎大皇宮策略顧問、義大利莫拉基金會、德國法蘭克福應用藝術博物館等國際藝術單位合作，希望建立國內外藝術領域，資源共享的渠道。

邵雅曼指出，此次的機緣，有感於白嘉莉作為民初傳達希望的推手，與新世代的價值，是有互補及提攜的作用，更希望透過該展，提醒為何經典得以立於歷史洪流不衰。

邵雅曼說，雖然全世界正面對一場空前的疫情戰役，但是台灣在這一波的反應，更加凸顯台灣在亞洲所扮演的重要角色，在多數人收手或延遲辦展之際，更需把握這段相較安靜的時間，厚實台灣於國際藝術發展的深度。

因此，金馬賓館美術館在這段期間的政策上，除了保障藝術從業人員的工作權益之外，更深化亞洲藝術的時空觀論述，履行與亞太重要藝術活躍人士，她說，金馬賓館美術館預計將在今年5月22日，推出宮津大輔25年錄像展的展覽合作。

邵雅曼表示，這次的展覽將從東亞與東南亞的視覺觀察出發，引領觀眾重新認識亞洲深度的文化發展，探測當代的文化科技趨勢，繼上半年的影視錄像規劃，下半年即將呈現台灣影視發展，在人民心中的雋永價值，白嘉莉對此也表達期待，並與粉絲們相約11月在金馬賓館當代美術館見。

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