近年運動休閒內衣成為女性內衣市場增長最大動能。看準這股趨勢，EASY SHOP不僅擴大運動及休閒內衣的比重，推出全新的運動內衣RUN及個性休閒內衣Banana Pie香蕉派二大品牌搶攻市占外，2020年更積極投入運動相關活動，首度贊助國內女足最高殿堂並有國內女子足球最高層級賽事之稱的「台灣木蘭足球聯賽」。

EASY SHOP指出，透過商品、廣告宣傳、通路推廣等各面向的合作贊助，不僅貼近年輕且充滿女力的客群，更能為台灣推廣女足盡一份心力，主要呼應EASY SHOP與台灣木蘭足球聯賽的創賽元老隊伍都是源自台中市，期待以地主的心情從台中出發一起推動台灣足球運動的發展及客群的擴大。

運動生活化的概念是EASY SHOP旗下品牌Run的品牌精神，重視穿著舒適度，強調支撐和延展，講究美觀的設計，讓運動融入生活。只要想運動就從家出發隨時動起來，讓自己沒有壓力的單純愛上運動，不受限於時間、地點、配備，想動就動。預期將帶動運動內衣占比拉升兩位數。

(工商 )