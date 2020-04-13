為讓喜歡享受Buffet的食客安心用餐，台北寒舍艾美酒店館內自助餐廳「探索廚房」防疫再升級，除了量體溫、提供酒精消毒、加寬座位間距之外，即日起更推出「無夾服務」，標榜不僅透過專人協助夾取餐點，更將水果、沙拉、起司等小食以杯或碗器皿分裝，讓客人不用接觸到公用餐夾，安心享用繽紛美餚。

「探索廚房」為提升用餐品質，各自助餐檯由全程配戴口罩的廚師與外場團隊服務，包含「中西熱菜區」、「無國界燒烤區」、「現烤披薩區」、「清蒸與涼拌海鮮區」、「甜點區」等，由廚師們親自協助夾取客人喜愛的美食至餐盤中，取餐過程中皆不需碰觸到任何餐夾。

另外，在「生魚片壽司區」以透明面板展示以防止飛沫傳播，點選後由廚師現切生魚片與握製壽司，更有專人在旁將佐餐醬料以小碟個別盛裝，讓客人輕鬆領取享用。「沙拉開胃菜區」、「起司區」、「水果區」等更直接以單獨的器皿分別盛裝料理，讓賓客放心恣意大啖美食。

探索廚房並宣布推出獨家優惠，即日起至4月30日(四)凡於官網訂位成功即享7折優惠，單筆訂位滿8人，更加碼贈送探索廚房平日下午餐餐券乙張，餐券有效期限至6月30日，滿16人則贈兩張，以此類推。

(工商 )