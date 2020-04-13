土耳其10日深夜無預警宣布，自當天午夜開始，境內31個省同步實施宵禁48小時，沒想到引發民眾瘋狂湧入超市搶購存糧。土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）也為突然發布宵禁引起混亂一事，提出辭職。

據《THE HOUR》報導，因疫情日漸嚴峻，索魯突然發布48小時宵禁令，引起人民恐慌，導致大批民眾在宵禁前2小時，蜂擁而至趕到超市購買食品雜貨；土耳其科學委員會成員歐茲魯（Tevfik Ozlu）指出，民眾上街購物容易造成防疫破口，他預估1周到10天內就會有感染者出現。

索魯對自己下令宵禁政策引起的混亂提出辭職，以示負責。他在推特上發文表示，「我希望我親愛的國家和我親愛的總統尋求原諒，我從未想過要傷害國家，我將忠貞於我的生命直到生命的盡頭。」

土耳其昨（12日）新增97人死於新冠肺炎，累計死亡人數達到1198人。衛生部長法赫雷丁科卡（Fahrettin Koca）發布的數據顯示，該國新增4789例，累計確診達到5萬6956例。

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(中時電子報)