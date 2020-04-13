連鎖滷肉飯鬍鬚張的「絡腮鬍」招牌，一夕間變成「型男」！一名網友7日在社群平台分享惡作劇影片，影片中3名黑衣男，深夜開車前往鬍鬚張府中店，從車上拿出梯子忙著架梯，手拿噴漆罐快速爬上階梯，開始往鬍鬚張的招牌噴漆，把原來看板的「大鬍子」，直接涂掉一半，不料竟成超有型的「金剛狼」，意外成了民眾前往打卡朝聖的景點。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出這Youtube影片，鬍鬚張府中店的招牌遭黑衣男子噴漆，臉上經典的絡腮鬍被「剃掉」一半，原本粗曠MAN味爆棚的形象，瞬間變成「時尚潮男」。等公車的民眾發現鬍鬚張的招牌好像怪怪的，仔細看才發現是剃了鬍子，還滿特別的。還有人表示，鬍鬚張現在這樣還滿潮的，有點像「金鋼狼」。

遭塗鴉的「鬍鬚張」引起大家好奇，吸引不少民眾前來打卡朝聖留言：「覺得鬍鬚張的新造型滿有趣的，跟原本絡腮鬍的形象差很多」、「覺得鬍鬚張的新招牌很特別、很潮，所以約朋友來這裡打卡，要跟時尚潮男合照」、「新的打卡景點」、「刮完真的變年輕了，但母湯啦」、「右下不簽名，搞不好根本沒人發現」、「真心覺得，變帥很多，有點像貓王」。

(中時電子報)