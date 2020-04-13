MLB電玩賽首個周末結束，雖然每人只打了4場(每人30場, 而且還有半數人未打)，大概已經看得出來有幾個高手。遊騎兵賈羅(Joey Gallo)目前4戰全勝，馬林魚史丹耐克(Ryne Stanek)則是4戰全敗。

30位球員都是使用自己的球隊，史丹耐克4場只打1分，被完封3場，所以馬林魚就跟現實中一樣是在國聯東區墊底。理論上操作強隊的人會有優勢，實際卻是有人不太會玩，最後還是以電玩功力決勝。

費城人猛將荷斯金斯(Rhys Hoskins)操作隊友哈波(Bryce Harper)守備的時候發生失誤，沒想到哈波也在看直播，當場就嗆聲：「打這麼爛，拜託把我換下場吧。」

不過荷斯金斯打電玩就跟現實中一樣特別會打擊，他跟運動家盧札多(Jesus Luzardo)的比賽，首局就連敲3轟(其中一支是用哈波打的, 另一支是荷斯金斯用自己打的)，轟得盧札多直搖頭。兩人從未在球場上對決，但荷斯金斯已經給盧札多留下了心理陰影。

(中時電子報)