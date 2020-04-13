受新冠肺炎疫情衝擊，銀行受理紓困案持續爆增。金管會主委顧立雄13日在財委會接受質詢時指出，目前銀行辦理五部會紓困案加上銀行自辦戶，截至2020年4月10日止，申請戶數已達12,407戶、金額達1,483億元，已核准案件達7,749件、623億元。

銀行局長邱淑貞進一步指出，就五部會紓困案受理上以公股銀行為多，但不只企業戶需要紓困，民營銀行的自辦案件也很多，截至4月10日止，個人債務協商的案件已達6,921件占總紓案申請案達55％，目前已核准4,785件、金額達238億元。

儘管在銀行受理紓困案件逾萬件，但立委余天13日在財委會中質疑速度太慢，台灣中小企業有140多萬家，但現在受理不到1成，他認為金管會應該要求銀行主動關懷需要紓困的客戶。他也表示，很多人不知道紓困專線1988，金管會應該大力宣導。

顧立雄表示，中小企業雖有140多萬家，但與銀行有往來的沒那麼多，不過，銀行主動關懷客戶是合理的，銀行與既有往來客戶本來就要主動關懷，可以來研究檢討，至於貸款速度已有要求要加快。他指出，國銀目前不缺資金，存款遠超過放款，且還有央行2千億的紓困資金成本很低，國銀放貸能量足，會再檢討審核機制讓速度再加快。

至於1988專線，顧立雄指出，已有盡力宣導，龔明鑫政委主持的記者會也都有宣導，現在有30名客服，每天都塞爆，中央防疫指揮中心每天有廣告是因為有法規授權，金管會會盡力宣導。

(工商 )