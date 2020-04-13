北高雄的「義享天地」A館，受到新冠肺炎衝擊，開幕時程一延再延，原預計延至6月開，但因考量到與品牌廠商齊心抗疫，保障顧客與員工的健康、安全，決議設若5月疫情趨緩，擬調整開幕日期為10月。

義享天地、朕華國際總經理林俊昇在對品牌廠商公告指出，義享天地招商順利，工程如期進行，原訂6月開，但在考量顧客與員工防疫前提下，在若5月疫情趨緩即調整開幕日期至10月登場，但後續還是在持續觀察疫情變化，如需重新調整適切開幕日期會再擇期告知。

「義享天地」A館含萬豪酒店和精品百貨，預計最快5月、最慢6月正式營運，再度因疫情而延後至10月，主要還是因疫情關係；而據了解，因疫情衝擊，大高雄飯店、百貨商場與購物中心均受影響，主要是國外觀光客不見了，而國內旅遊相對因人流限制，亦有3-4成業績衝 擊，與義享天地同屬北高雄商圈的興富發集團旗下悅誠廣場，雖受疫情衝擊，但早在3月為體恤設櫃廠商在疫情期間面臨的營運壓力，亦主動調降今年3至5月的營業額抽成，降幅達一成。

(工商 )