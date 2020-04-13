受疫情衝擊，全台百貨業3月營業額多數較去年同期下滑二成以上，尤其又以雙北百貨最慘烈，唯各家百貨為保守現金流，多數透過外送平台合作推出外送服務，3月外送業績均有倍數以上成長。

新光三越體系自3月啟動雙外送平台，全台超過260家美食餐飲外送服務，帶動業績是數倍成長；新光三越指出，4月起母親節前哨戰初夏購物節推出線上線下同步，尤其線上訂購與線下取貨或送貨到府業績也是數倍成長。

而遠百營收成長動能則是來自信義新開店挹注，三月全台營業額雖較去年同期衰退逾7%，但以首季營業額來看仍是創單季新高，成長逾2%；以板橋大遠百來說，與2大外送平台推出外送服務，包含鼎泰豐、添好運等共45家，且為母親節檔期用餐安心，啟動防疫用餐隔板全台上路。

冠德集團環球購物中心Global Mall自疫情發生以來，即瞄準通勤上班族及在地家庭客需求，持續擴大外帶外送服務，自3月中起獨家與外送平台Uber Eats攜手合作，目前上線80家餐飲專櫃，帶動外送業績呈倍數成長，4月預計合作餐飲達120家。近期更引進超過30款異國料理便當外帶，提供更多美食舒緩防疫的緊繃情緒。

京站QQ飛食外送服務，自疫情爆發以來外送訂單成長2成，品牌推出餐點多樣，從肉類丼飯、魚類湯麵等，且看準趨勢加碼推出「外送優惠」，除了訂餐享免運費，還可獲得車庫娛樂15天線上電影無限免費看等優惠。

(工商 )