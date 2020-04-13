NB/PC品牌及代工3月營收月增率強勁，整體月增約達5成，在各族群中動能表現最佳，主要受惠於遞延的訂單趕工出貨，以及的遠端辦公/教學需求拉升。包括仁寶(2324)、英業達(2356)和廣達(2382)及和碩(4938)等今盤中都看到股價由黑翻紅。

和碩所有廠區在3月將遞延的訂單趕工出貨，三大產品線通訊、運算與消費性電子產品都比2月出貨增長，帶動和碩3月營收進一步躍升至1010.35億元，創歷年同期新高。新款SE雖然在3月中下旬就開始量產，但3月尚未認列至營收中，和碩3月營收就已放大至1010.35億元，隨著iPhone SE 2可望在4月開賣，一般認為，和碩4月營收有機會維持衝高。

至於廣達3月營收為781.12億元，年增和月增呈雙成長，年增6.2%，月增58.8%。首季因新冠疫情影響，營收為1902.26億元，年減14%。廣達預估在復工、復產後，以及Work from home的需求下，第二季的動能一定優於第一季。

雙A品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357)3月營收暫登今年高點，法人預估在WFH需求的樂觀情況下、雙A第二季營運將較首季回溫。宏碁3月合併營收受惠供應鏈復工及遠端辦公/教學需求，月增114.3％、達240.71億元，並較去年同期增長2.2％。展望後市，預估疫期間各市場局勢變化風險高，宏碁表示，將持續強化多重事業引擎的差異表現以因應。宏碁旗下通路代理事業展碁國際(6776)，今年以來則持續展現強勁成長動能，其3月營收在受惠任天堂產品及防疫相關電子產品熱銷帶動下，以雙位數較2月倍增、達13.73億元，年增逾五成。累計第一季營收40.79億元，年增超過21％。

(時報資訊)