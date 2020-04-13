到桃園市政府來打工！疫情衝擊，無薪假勞工攀升，勞動部推出「安心即時上工計畫」，桃園市長鄭文燦表示，桃園獲分配1038個名額，12日起開放民眾至桃園市政府就業服務處窗口、或是上網登記報名，時薪158元、上限80小時，每月最多可領1萬2640元，以補助6個月為限。

鄭文燦指出，勞動部為因應疫情引發的失業效應，推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限為80小時，時薪158元，每月最多核給1萬2640元，桃園市府已完成招募準備工作，希望透過開放臨時性工作，降低這段期間的失業率，未來也將視情況釋出更多的臨時工作機會。

就服處指出，要參與「安心即時上工計畫」民眾，必須投保勞工保險或就業保險，申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元(含)以下者，就業服務處將推介符合資格的民眾至市府機關用人單位，由用人單位通知錄用及上工。

13日起由就業服務處受理民眾申請登記，登記方式至就服處桃園、中壢就業中心現場登記，也可採電話或線上預約登記後由就服處就業中心聯繫並安排時間辦理推介、至用人單位面試及上工，相關職缺可至就業服務處網站最新消息參閱。

鄭文燦也指出，就業服務處另外提供400個公部門暑期工讀名額，讓設籍桃園的大專校院學生，在安全的暑期工讀環境中，累積職場實務經驗，度過一個充實有意義的暑假，10日即開放報名，但因開學延後，工讀期間7月20日起至8月31日止，市府也會滾動式檢討調配，挪撥給無薪假員工。

(中時 )