高市議會定期大會因疫情關係延會，綠營堅持要讓市長韓國瑜進議會備詢，臉書提案召開臨時會，要求韓國瑜不要為了反罷免，逃避議會監督；高市新聞局長鄭照新13日中午在臉書發文強調，備詢與否和罷免無關，市府尊重議會對開議時間及形式的決定，他要求民進黨別為了政治考量，指責市府逃避，「這讓市府感到困惑」。

鄭照新表示，對於議會開議時間與形式，高雄市政府一向期盼議會能在克服防疫措施考量的前提下，盡速開議，市府不會也不應該逃避。

他強調，民進黨一直說逃避質詢是為了反霸免但這個論點根本站不住腳，市府同仁準備充分，兢兢業業，不會因為到議會備詢就讓罷免比較容易，反之，也不會因為韓市長沒進議會就影響罷免高低，報告就是討論市政與防疫，而議會開議時間與形式應回歸專業討論，罷免或反罷免根本不是現在關注的重心。

鄭照新重申，市府目前政策就是防疫第一，專注控制疫情，至於開議，議會怎麼做市府怎麼配合，「請別再為了政治考量，說市府逃避，這讓市府感到困惑......」。

(中時 )