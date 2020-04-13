呂佳憲與高健市（圖右）致贈許多泡麵、八寶粥等乾糧，以及暖暖包、毛帽等禦寒衣物。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

林姓街友決定先到大姐的工廠避寒。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

樹林區公所隨後由清潔隊人員協助清理現場雜物和消毒，短短1小時內完成訪視和安置，獲得網友的肯定。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

疫情來襲又適逢低溫特報，日前有網友在臉書「我是樹林人」發文指出，1名蓬頭垢面的街友停駐南樹林公車站多日，擔心入夜後難以抵抗低溫，盼相關單位協助；新北市社會局接獲通報後，樹林區公所社文課長呂佳憲、東山里長高健市立即前往關心，除致贈食物和禦寒衣物外，也力勸林姓街友先到大姐的工廠避寒，短短1小時內完成訪視和安置，獲不少網友肯定。

該網友12日下午在「我是樹林人」臉書社團表示，因南樹林公車亭為民眾搭乘公車和騎乘You Bike的地方，但一名街友卻蓬頭垢面窩在椅子上，身旁還有拐杖，一方面擔心夜裡冷氣團發威，據氣象預報會降到10度，另方面也怕有感染疫情的風險，盼相關單位協助處理。

樹林區公所社文課長呂佳憲表示，12日下午4點20分接獲社會局通報後，立即會同綽號「市長」的東山里長高健市前往關心，發現該名年近70的林姓街友為樹林區列冊低收身障二款的民眾，每個月領有生活補助15194元，按理說一個人基本生活應該無虞。

呂佳憲、高健市力勸林姓街友入住新北市街友中途之家，但林姓街友表示，自己有位大姊在樹林區東豐街開工廠，只是自己孤家寡人，不想前去叨擾，既然影響大眾，他願意暫時投靠到大姊工廠。

呂佳憲與高健市致贈許多泡麵、八寶粥等乾糧，以及暖暖包、毛帽等禦寒衣物，並連絡林姓街友的大姊，希望能妥善安頓，以免流浪在外，也容易感染風寒或疾病。公所隨後並由清潔隊人員協助清理現場雜物和消毒，短短1小時內完成訪視和安置，獲得網友的肯定。

(中時 )