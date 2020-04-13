海外包裹實名制再等等 延後到5月16日上路 13:562020/04/13 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （進口包裹示意圖。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署長謝鈴媛今（13）日指出，原本進口包裹實名制4月中上路，但考慮到民眾對「EZ WAY易利委」實名認證APP尚未熟悉，而且客服因支援口罩產線尚未到位，因此進口包裹實名制將延後至5月16日上路。 謝鈴媛表示，待實名認證制正式上路後（目前暫訂為5月16日），只要民眾沒有填寫報關委任文件或是利用「EZ WAY易利委」APP做實名認證，首次會收到未實名認證提醒，即為「黃牌」通知，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關直接不受理進口包裹要求，等於包裹無法進來台灣。 (工商 ) #進口包裹 #實名認證 #實名制 #延後 #日上路 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南鳳梨好筍季 實名制入場 04:102020/04/10 地方新聞 實名制口罩自動販賣系統 北市試辦開賣 13:072020/04/11 生活 八大防疫「實名制」 大雅警分局長親臨堵破口 11:452020/04/11 社會 五一勞動連假 侯友宜：延後不延後不是重點 12:022020/04/11 政治 微星攜業安科技推口罩實名制自動販賣機 12:592020/04/11 財經 北市試辦實名制口罩販賣機 插健保卡就可買 15:272020/04/11 生活 口罩實名制3.0 擬22日起可持健保卡超商預訂 11:182020/04/12 生活 口罩實名制3.0來了 最快22日持健保卡超商預訂 17:542020/04/12 生活 台南梅嶺賞螢季假日管制 實名制登記防疫優先 18:152020/04/12 旅遊 台南賞螢防疫 實名制上路 04:102020/04/13 生活新聞 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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