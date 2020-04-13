財政部關務署長謝鈴媛今（13）日指出，原本進口包裹實名制4月中上路，但考慮到民眾對「EZ WAY易利委」實名認證APP尚未熟悉，而且客服因支援口罩產線尚未到位，因此進口包裹實名制將延後至5月16日上路。

謝鈴媛表示，待實名認證制正式上路後（目前暫訂為5月16日），只要民眾沒有填寫報關委任文件或是利用「EZ WAY易利委」APP做實名認證，首次會收到未實名認證提醒，即為「黃牌」通知，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關直接不受理進口包裹要求，等於包裹無法進來台灣。

(工商 )