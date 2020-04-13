東勢日式警察宿舍起火 2木造建築陷火海 14:192020/04/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東勢分局警察宿舍失火，火舌迅速吞噬木造建築，並向隔壁棟延燒。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東勢分局木造警察宿舍起火，消防隊員到場佈水線灌救。（民眾提供） 東勢分局警察宿舍失火，火舌迅速吞噬木造建築，並向隔壁棟延燒。（民眾提供） 東勢分局警察宿舍失火，火舌迅速吞噬木造建築，並向隔壁棟延燒。（民眾提供） 東勢分局警察宿舍失火，疑屋內堆放大量雜物，濃煙密布。（民眾提供） 日據時期興建的木造房屋不敵祝融，迅速陷入火海。（民眾提供） 台中市東勢分局警察宿舍13日下午1時許失火，日據時期興建的木造房屋不敵祝融，迅速陷入火海，在風勢助長下，火舌、濃煙不斷竄出，幸好沒有人員受困，台中市消防局獲報，已出動大批人車前往灌救，火勢目前尚未控制。 位於東勢分局及東勢區公所後方的木造房屋建築群，建於日據時期，但未列入歷史建築保存，有部分員警及遺眷居住。13日下午1時許其中1棟無人居住的木造房屋冒出濃煙，火勢隨即吞噬鐵皮屋頂，並向隔壁延燒。 東勢兩棟日式建築發生大火，警消忙撲救。(民眾提供) 警方表示，失火的是閒置宿舍，延燒的隔壁棟有員警居住，但當時無人員在內，無人受困。 (中時 ) #東勢 #房屋 #木造房屋 #建築 #宿舍 也許您會感興趣 推薦閱讀 提供全國稅務創新服務 靜宜財務工程學系與公部門合作「智慧稅務」 13:292020/04/09 生活 東勢警長親頒萬元禮券 防疫不忘鼓勵績優員警 13:432020/04/09 生活 疫情影響 緊急醫療站報備即可施工、建照可展延1年 17:552020/04/10 生活 工程師出差返台居家檢疫遭排擠 竹科單身防疫宿舍上路 18:332020/04/10 生活 2020建築園冶獎 城揚大贏家獲2獎項 20:032020/04/10 財經 中市紓困 按停用營業面積減房屋稅 04:102020/04/11 地方新聞 彰化縣新增6處歷史建築 黃三元故居專案待審 19:172020/04/11 生活 彰化縣歷史建築 新增6處 04:102020/04/12 地方新聞 火災免2度傷害 內政部研發新技術 免鑽心迅速檢測 10:402020/04/13 政治 社會熱門新聞 獨》國防大學陸軍學院突停課引關注 有學員發燒1星期送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 東勢日式警察宿舍起火 2木造建築陷火海 - 社會 桃園檢疫男「4度趴趴走」開罰百萬不肯繳 下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。