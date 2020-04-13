東勢分局木造警察宿舍起火，消防隊員到場佈水線灌救。（民眾提供）

東勢分局警察宿舍失火，火舌迅速吞噬木造建築，並向隔壁棟延燒。（民眾提供）

東勢分局警察宿舍失火，火舌迅速吞噬木造建築，並向隔壁棟延燒。（民眾提供）

東勢分局警察宿舍失火，疑屋內堆放大量雜物，濃煙密布。（民眾提供）

日據時期興建的木造房屋不敵祝融，迅速陷入火海。（民眾提供）

台中市東勢分局警察宿舍13日下午1時許失火，日據時期興建的木造房屋不敵祝融，迅速陷入火海，在風勢助長下，火舌、濃煙不斷竄出，幸好沒有人員受困，台中市消防局獲報，已出動大批人車前往灌救，火勢目前尚未控制。

位於東勢分局及東勢區公所後方的木造房屋建築群，建於日據時期，但未列入歷史建築保存，有部分員警及遺眷居住。13日下午1時許其中1棟無人居住的木造房屋冒出濃煙，火勢隨即吞噬鐵皮屋頂，並向隔壁延燒。

東勢兩棟日式建築發生大火，警消忙撲救。(民眾提供)

警方表示，失火的是閒置宿舍，延燒的隔壁棟有員警居住，但當時無人員在內，無人受困。

(中時 )