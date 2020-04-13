高雄市政府顧問王淺秋等人日前向台北高等行政法院（北高行）提出「暫停罷免」之訴，聲請停止罷韓團體所提對高雄市長韓國瑜的罷免案；罷韓案領銜人陳冠榮、WECARE高雄發起人尹立及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今（13）日前往北高行，提出申請參與這件罷免案行政訴訟，三人強調暫停罷免案的訴訟對象雖為中選會，但參與連署者是直接利害關係人，因此委任律師向北高行提出參與訴訟的申請。

「高雄人已經創造民主憲政的歷史紀錄，歷史也將清楚記載國民黨『韓江同盟』阻止民主的的惡行！」陳冠榮、尹立、張博洋聯合聲明指出，高雄市選委會宣布罷韓達成法定門檻的第二天，即由高雄市政府顧問王淺秋、國民黨考紀會主委葉慶元律師兩位代理人向北高行提出暫停罷免之訴訟，雖然其訴訟對象雖是中選會，但實質的受害人為高雄市民，而參與連署的55萬市民更是直接利害關係人，因此委任律師向北高行提出參與訴訟之申請。

高榮志律師表示，《選罷法》75條實質規範，任職滿1年後才可以受理罷免案，有明確的法令解釋，並有其他罷免先例可循，因此，韓國瑜陣營聲請停止執行的主張在法律上站不住腳。高榮志說，若罷免程序因韓國瑜聲請停止而告停，憲法賦予人民的罷免權將受限制、侵害，3萬提議人、近40萬連署人及全高雄市民的參政權都將受到嚴重影響。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)