美國新冠肺炎疫情猛烈，截至目前為止確診案例已高達55萬5,313例、死亡病例也攀升到2萬2,020人，政府為了遏止疫情，一再呼籲保持社交距離，但近日卻傳出紐約一名33歲消防員在值勤時遭3名青少年嘲諷，其中1名少年還故意朝他臉部「打噴嚏」，過幾日後這名消防員便出現疑似症狀，篩檢後確認感染。

根據《太陽報》報導，紐約一名33歲消防員薩塔爾（Omar Sattar）3月18日接到報案後趕往事故現場，等著他的卻是3名少年。3人當時不斷挑釁問他：「你是不是很怕新型冠狀病毒？」薩塔爾試著與他們保持一公尺的「社交距離」，卻仍遭其中1名少年對著臉部「打噴嚏」，之後3人隨即跑走。薩塔爾則在事發4天後出現「疑似症狀」，3月27日接受篩檢確診染疫。

薩塔爾的案例被當地一家企業老闆投書至美國國防部，信件中指出，雖無法確認造成薩塔爾受到感染是否因為「打噴嚏事件」，但可就此事看出許多人依舊缺乏對新冠肺炎疫情的重視，這需要全民共同努力，配合政府方針、保持社交距離才能有效遏止疫情擴散，降低感染風險。

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(中時電子報)