大陸今年第一季度經濟資料將於本周五(4月17日)發布，市場預計，受新冠肺炎疫情衝擊，第一季國內生產總值（GDP）增速將大幅放緩，單季GDP年增長率恐達-6.6％。

財新針對18家大陸國內外機構的調查顯示，經濟學家對大陸第一季度GDP年增速的預測均值為-6.6％，預測區間為-11.5％至0％，明顯低於2019年第4季度的6％。

(旺報 )