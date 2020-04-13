財新調查 陸第一季GDP預估降至-6.6％ 13:552020/04/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸首季GDP年增長率恐跌至-6.6％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸今年第一季度經濟資料將於本周五(4月17日)發布，市場預計，受新冠肺炎疫情衝擊，第一季國內生產總值（GDP）增速將大幅放緩，單季GDP年增長率恐達-6.6％。 財新針對18家大陸國內外機構的調查顯示，經濟學家對大陸第一季度GDP年增速的預測均值為-6.6％，預測區間為-11.5％至0％，明顯低於2019年第4季度的6％。 (旺報 ) #gdp #大陸 #季度 #預測 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸首度暫停 陸生來台就讀 04:092020/04/10 財經要聞 野村估：陸首季GDP年減9％ 04:092020/04/10 全球財經 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 口罩正妹梨渦允允脫了！身穿比基尼秀梨渦甜笑 20:512020/04/10 星光 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 商總疾呼紓困3.0 速發消費券5千元 04:102020/04/11 財經焦點 明冷氣團來襲！氣象局曝這2天威力最強 低溫急凍10度 22:172020/04/11 生活 快評》兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 23:062020/04/12 軍事 櫃買 兩大指數4／20季度調整 04:102020/04/13 證券．權證 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 兩岸熱門新聞 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 男友嫌棄不是處女！ 女大生「罪惡感轟炸2年」吞藥謝罪身亡：我是垃圾 - 兩岸 財新調查 陸第一季GDP預估降至-6.6％ - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 進出武漢百萬人潮恐爆2度疫情 嚴控市民外出 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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