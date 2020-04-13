弘光科技大學動保學程學會舉辦「動worry，保護貓狗由我來」活動，宣導飼主防疫必須要注意手部清潔。（ 弘光科大提供／王文吉台中傳真）

香港驗出2例寵物狗有新冠肺炎病毒，美國也傳出老虎確診。弘光科技大學動物保健學士學位學程學會舉辦「動worry，保護貓狗由我來」活動，透過遊戲提醒飼主「勤洗手保護動物」。助理教授劉獻岳表示，目前疫情對貓狗沒有很大影響，但飼主要避免接觸野生動物及陌生動物，並要做好手部清潔，才能降低寵物染疫。

劉獻岳指出，香港出現寵物感染新冠肺炎，推測是因為確診飼主的飛沫噴濺到狗身上，造成寵物毛皮、鼻腔內被病毒汙染，美國出現老虎染病也疑似遭管理員傳染。不過，目前沒有證據顯示貓狗會把病毒回傳給人，飼主不需過度恐慌。

劉獻岳說，貓狗萬一染上新冠肺炎，因病毒有宿主特異性，不會有類似人類的徵狀，目前看來只有在飼主或接觸者確診，寵物才有可能被感染，而且寵物之間也不會有相互傳染的疑慮，飼主需減少外出溜狗次數，溜狗時也要記得保持安全社交距離；飼主外出返家後，先換下全身外出衣物、洗手做好手部消毒。

「動worry，保護貓狗由我來」安排2場演講及設計3個遊戲關卡，吸引許多同學參加。活動總召王育景說，設計遊戲關卡讓同學了解養寵物的知識、學習寵物CPR，尤其新冠肺炎疫情延燒，老師上課特別提醒照顧寵物的防疫之道，也透過活動宣傳，讓更多飼養寵物的同學知道。

學生徐藝庭說，很多人一時興起養寵物，特別透過活動倡導「用領養替代購買」。她指出，有些罕見品種的狗貓，可能用近親繁殖等不好的方式繁殖，造成寵物本身體弱或器官缺陷，為了遏阻不當繁殖貓犬，呼籲大家認養就好。

學生陳萬隆則說，防疫期間不管是飼主或寵物，都應盡量避免出入人潮多的場所，飼主回家後一定要徹底清潔洗手再摸寵物，以免把病毒、細菌帶回家，除了保護自己，也保護家人及寵物。

(中時 )