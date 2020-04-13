防疫急！救經濟更急！ 印度擬重啟部分製造業 14:062020/04/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述兩位政府官員說法指出，儘管印度正在考慮延長禁足令,但政府擬將自4月15日重啟部分製造業，以減緩全國新冠肺炎封城的經濟衝擊。 印度下令全國封鎖21天，意即13億人口必須待在家不得外出，預計本周二（4月14日）解除封鎖。不過外界預期，該國確診人數急速增加，印度政府將延長禁足令至月底。截至周一，印度共9,152人確診，死亡308人。 知情人士稱，總理莫迪已指示一些部門提出啟動關鍵產線的規劃，以免窮人生計瀕臨危險。另有消息指出，工業部建議重啟汽車、紡織、國防、電子等製造產線。 (工商 ) #全國 #製造業 #延長 #禁足令 #產線 也許您會感興趣 推薦閱讀 金寶集團 設口罩和呼吸機產線 04:092020/04/09 財經要聞 新增泰國流感疫苗市場 國光力拚2020年轉虧為盈 11:132020/04/09 財經 《業績-生醫》國光生Q1營收年增5倍 產線佳備戰H2旺季 13:072020/04/09 財經 國光生Q1營收倍增 營運蓄勢再推進 16:162020/04/09 財經 國光生 Q1績增五倍 04:102020/04/10 證券．權證 助打工族 彰縣府爭取500職缺 04:102020/04/10 地方新聞 第四季國內固定資產增購41.3％ 創歷年單季新高 09:412020/04/10 財經 葉獻文專欄－靜待財報佳音，股市下檔有撐 04:092020/04/12 財經要聞 禁足令助攻 三宅一生概念成新寵 04:102020/04/13 投資理財 台口罩援助 星總理夫人呃…惹議 04:102020/04/13 國際大事 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。