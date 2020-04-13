路透引述兩位政府官員說法指出，儘管印度正在考慮延長禁足令,但政府擬將自4月15日重啟部分製造業，以減緩全國新冠肺炎封城的經濟衝擊。

印度下令全國封鎖21天，意即13億人口必須待在家不得外出，預計本周二（4月14日）解除封鎖。不過外界預期，該國確診人數急速增加，印度政府將延長禁足令至月底。截至周一，印度共9,152人確診，死亡308人。

知情人士稱，總理莫迪已指示一些部門提出啟動關鍵產線的規劃，以免窮人生計瀕臨危險。另有消息指出，工業部建議重啟汽車、紡織、國防、電子等製造產線。

(工商 )